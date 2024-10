United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 19,14 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 19,14 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 19,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.867 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 15,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 21,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,492 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,67 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 08.08.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,54 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 0,902 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

