United Internet Aktie News: United Internet gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 20,68 EUR ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 20,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 20,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.731 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 40,14 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,491 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,97 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 08.05.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 13.08.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

