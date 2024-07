United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 20,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 20,94 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 20,94 EUR. Bei 20,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.484 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,68 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,88 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,491 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,97 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.05.2024. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 präsentieren. Am 13.08.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX zum Start fester

TecDAX-Handel aktuell: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag