United Internet Aktie News: United Internet fällt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 17,08 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 17,08 EUR ab. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 16,34 EUR. Bei 17,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 285.085 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,43 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,496 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,05 EUR an.

Am 08.05.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,05 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. United Internet dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

