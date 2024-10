United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 18,57 EUR ab.

Die United Internet-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 18,57 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,51 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.011 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 34,95 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,67 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,54 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,49 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,919 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor 3 Jahren verloren

Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX

KW 40: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche