United Internet Aktie News: United Internet gibt am Montagmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 22,14 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 22,14 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 22,14 EUR. Bei 22,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.031 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 13,19 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,510 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,57 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 08.05.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

