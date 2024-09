United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 18,82 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 18,82 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 19,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 159.158 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,76 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,497 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,92 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,49 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

