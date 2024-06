United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag schwächer

Kurs der United Internet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,7 Prozent auf 21,70 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 21,70 EUR ab. Bei 21,62 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.888 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,48 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 42,95 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,57 EUR.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Börse Frankfurt in Rot: MDAX letztendlich in Rot

Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone