United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 21,56 EUR zu.

Das Papier von United Internet konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 21,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 21,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.639 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,23 Prozent. Bei 12,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 40,58 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,491 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,97 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

