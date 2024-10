United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 18,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von United Internet legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 18,92 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,10 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.603 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 32,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,492 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,67 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 08.08.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,73 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 0,919 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

