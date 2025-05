United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Montagmittag kräftig

So entwickelt sich United Internet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 9,6 Prozent auf 23,06 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 9,6 Prozent auf 23,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 23,38 EUR. Bei 21,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 319.902 United Internet-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 6,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,760 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,05 EUR an.

Am 27.03.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet ein EPS von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von United Internet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,20 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

