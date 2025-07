United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 25,30 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 25,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 25,30 EUR. Bei 25,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 5.159 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,29 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,37 Prozent.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,671 EUR je United Internet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33 EUR an.

Am 12.05.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

