United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 25,24 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 1,1 Prozent auf 25,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 25,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,34 EUR. Zuletzt wechselten 42.432 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 25,88 EUR markierte der Titel am 15.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 73,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,671 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 31,33 EUR angegeben.

Am 12.05.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,29 EUR je United Internet-Aktie.

