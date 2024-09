United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Mittag zu

Kurs der United Internet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 19,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 19,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.268 United Internet-Aktien.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 15,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 17,05 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,497 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.08.2024. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von United Internet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren gekostet

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot