United Internet Aktie News: United Internet zieht am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 24,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 24,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 66.475 Stück.

Bei 37,67 EUR markierte der Titel am 26.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 34,03 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.08.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 2,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,40 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.443,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.383,40 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Am 14.11.2023 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie schließt freundlich: Deutsche Telekom erhöht erneut das Gewinnziel - Cashflow höher

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet punktet bei Kundenverträgen - Neues Regelwerk belastet 1&1

Ausblick: United Internet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse