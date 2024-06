United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,28 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 20,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 20,40 EUR. Bei 20,28 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 20,40 EUR. Zuletzt wechselten 13.093 United Internet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,57 Prozent. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,510 EUR je United Internet-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 28,69 EUR.

Am 08.05.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start im Aufwind

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus