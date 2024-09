United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 19,01 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 19,01 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 18,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,18 EUR. Zuletzt wechselten 6.667 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 24,14 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR ab. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 20,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,497 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,92 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,73 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

