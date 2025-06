United Internet Aktie News: United Internet gibt am Donnerstagnachmittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 24,32 EUR ab.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 24,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.431 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,76 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,81 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,05 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,696 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 12.05.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte United Internet am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

