United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 24,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 0,7 Prozent auf 24,54 EUR. Bei 24,54 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.984 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 markierte das Papier bei 24,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,90 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 40,59 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,696 EUR je United Internet-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

United Internet veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,15 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

