United Internet Aktie News: United Internet steigt am Mittwochvormittag

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 24,26 EUR zu.

Das Papier von United Internet konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 24,26 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,26 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 2.818 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 24,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Abschläge von 39,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,696 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je United Internet-Aktie.

