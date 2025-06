United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 24,42 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 24,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 24,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,22 EUR. Bisher wurden heute 34.436 United Internet-Aktien gehandelt.

Bei 24,76 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 40,29 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,696 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 30.07.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

