United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 24,22 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 24,22 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,20 EUR nach. Bei 24,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.574 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,76 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 39,80 Prozent sinken.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,696 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 12.05.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,34 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

