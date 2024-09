United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 19,02 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 19,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 19,36 EUR. Bei 19,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 65.424 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 31,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,14 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,497 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,92 EUR aus.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,49 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

