United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag mit Kursplus

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,40 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 15,40 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 15,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.931 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 62,73 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 5,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,500 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone