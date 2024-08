United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 18,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 18,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 18,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.128 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (15,76 EUR). Mit Abgaben von 16,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,497 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,08 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,48 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,15 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

