United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von United Internet hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die United Internet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,07 EUR.

Mit einem Kurs von 15,07 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel um 15:48 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 15,19 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,97 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 15,10 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 110.517 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 39,86 Prozent niedriger. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 3,25 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,500 EUR je United Internet-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,56 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

