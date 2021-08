United Internet-Aktie aktuell: United Internet freundlich

Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 37,44 EUR nach oben. Die United Internet-Aktie legte bis auf 37,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 37,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.703 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2020 erreicht. Am 10.11.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 42,59 EUR an. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,31 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

United Internet ist ein deutsches Unternehmen, das im Bereich Internet verschiedenartige Anwendungen und Applikationen entwickelt und vertreibt. Mit seinem Portfolio gehört der Konzern zu den führenden Anbietern in Europa. Das Unternehmen bietet unterschiedliche Internet-Zugangsprodukte sowie Applikationen für Privatanwender, Freiberufler und kleinere bis mittelgroße Firmen. Unter dem Schlagwort Internet-Fabrik betreibt United Internet ein Entwicklungs- und Rechenzentrum. Der Konzern vermarktet die etablierten Marken GMX, WEB.DE 1&1 Drillisch sowie united domains, fasthosts, InterNetX, Sedo oder affilinet und kann seinen Kunden damit ein breites Spektrum anbieten. Neben kostenpflichtigen Angeboten hält United Internet mit GMX und WEB.DE kostenfreie Mail-Anwendungen für eine breite Nutzergruppe bereit. Durch die Kombination von rationellen Fertigungsmechanismen mit den internettypischen Prozessen kann das Unternehmen seine Produktpalette jederzeit verbreitern bzw. modernisieren und damit kundenspezifische Lösungen offerieren.

