United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Mittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 19,22 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 11:38 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 19,22 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,25 EUR. Bei 19,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.576 United Internet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 30,39 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,67 EUR.

United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,73 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 0,918 EUR in den Büchern stehen haben wird.

