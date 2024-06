United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,14 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr bei 20,14 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 20,14 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 20,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.011 United Internet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 24,43 Prozent zulegen. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,53 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,492 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,69 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je United Internet-Aktie.

