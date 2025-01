United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag nahezu unverändert

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Mit einem Wert von 15,16 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die United Internet-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,16 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 15,21 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,10 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 2.681 Stück.

Am 29.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,17 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

