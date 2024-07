United Internet Aktie News: United Internet wird am Mittwochmittag ausgebremst

United Internet im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 20,36 EUR ab.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 20,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 20,22 EUR. Bei 20,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 19.766 Stück.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 18,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.08.2023 bei 13,23 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,02 Prozent.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,496 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,05 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.05.2024 vor. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je United Internet-Aktie.

