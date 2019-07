BASF-Aktie knickt nachbörslich ein: BASF kappt Prognose für 2019 - Gewinnwarnung

Aktien in diesem Artikel BASF 59,49 EUR

-4,74% Charts

News

Analysen

Der Umsatz werde 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Ludwigshafen mit. Bisher war ein Plus von ein bis fünf Prozent angepeilt worden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie vor Sondereinflüssen wird demnach um bis zu 30 Prozent unter Vorjahresniveau liegen (bisher: Anstieg von 1-10%).

Die deutlich schwächer als erwartete globale Industrieproduktion belastete die Mengen- und Margenentwicklung, hieß es zur Erklärung. BASF verwies insbesondere auf die besonders stark ausgefallenen Wachstumseinbußen in der globalen Automobilindustrie, insbesondere in China. Zusätzlich habe die schwache Entwicklung des Agrarsektors in Nordamerika wegen schwieriger Witterungsbedingungen belastet. Auch hätten sich die Konflikte zwischen den USA und ihren Handelspartnern - insbesondere China - anders als angenommen bislang nicht entschärft. Insgesamt bleibe die Unsicherheit hoch.

So lägen die vorläufigen Zahlen zum weiten Quartal "deutlich" unter den aktuellen Analystenschätzungen sowie den Erwartungen von BASF zu Jahresanfang. Der Umsatz sank demnach um 4 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Das Ebit vor Sondereinflüssen sackte um 47 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro ab. Der Rückgang resultiere vor allem aus den im Vergleich zum Vorjahresquartal signifikant gesunkenen Ergebnissen der Segmente Materials, Chemicals und Agricultural Solutions.

Am Ende Juni angekündigten Sparprogramm hält der Konzern fest. So sollen bis Ende 2021 weltweit 6000 Stellen wegfallen. Das sind knapp fünf Prozent der global 122 000 Menschen, die BASF Ende 2018 beschäftigte. Ungefähr die Hälfte der Stellen soll in Deutschland wegfallen, der überwiegende Teil am Heimatstandort Ludwigshafen, hatte ein Sprecher gesagt.

Die endgültigen Zahlen will BASF am 25. Juli vorstellen.

So reagiert die BASF-Aktie

Die gesenkten Jahresziele haben den Kurs der BASF-Aktie am Montagabend im nachbörslichen Handel belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere des DAX-Schwergewichts um mehr als fünf Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des Xetra-Handels auf 59,30 Euro ab. Am US-Markt gaben im Sog der BASF-Aktie auch die Papiere des Chemieriesen Dow um 1,8 Prozent nach.

Gänzlich überraschend sind die gesenkten Ziele der Ludwigshafener nicht, einige Analysten hatten zuletzt bereits mit einem solchen Schritt gerechnet. Angesichts der vorsichtigen Aussagen des Unternehmens in den vergangenen Wochen hätten die Analysten ihre Schätzungen zuletzt bereits deutlich zurückgeschraubt, hatte Experte Chetan Udeshi von JPMorgan noch am Montag kurz vor den gesenkten Jahreszielen von BASF gesagt.

Dies jedoch möglicherweise nicht in ausreichendem Ausmaß: So liegt der im zweiten Quartal erzielte Umsatz von 15,2 Milliarden Euro um rund 700 Millionen Euro unter der gegenwärtigen Konsensschätzung von Analysten. JPMorgan-Analyst Udeshi hatte hier zuletzt sogar noch mit knapp 16,2 Milliarden Euro gerechnet.

/he/bek

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX)

Bildquellen: BASF SE