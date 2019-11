Conti-, Daimler-, BMW-Aktien & Co.: Drohende Strafzölle könnten Autosektor ausbremsen

Der Kurs von Infineon gibt vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise 1,35 Prozent nach auf 18,60 Euro. Continental steht derweil 0,84 Prozent tiefer bei 130,50 Euro. Daimler verbucht ein Minus von 0,90 Prozent auf 53,06 Euro. BMW zeigt sich 0,53 Prozent schwächer bei 74,50 Euro und VW 1,36 Prozent tiefer bei 179,68 Euro im Vergleich zu den jeweiligen XETRA-Schlusskursen am Freitag.

" Donald Trump schlägt bezüglich des Handelsdeals vorsichtige Töne an", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es sei wie so oft in den vergangenen Monaten: Die Hoffnung der Börsianer auf einen schnellen Abschluss eines Deals zwischen beiden Staaten werde "wieder einmal bitter enttäuscht".

In dieser Woche steht in Washington die Entscheidung an, ob die von den USA seit Monaten angedrohten Strafzölle auf EU-Autoimporte tatsächlich erhoben werden. Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gab sich jüngst gelassen. Er nannte sich einen "vollinformierten Mann", als er sagte: "Er (der US-Präsident) wird es nicht machen."

/bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Werbung

Bildquellen: Continental, Bocman1973 / Shutterstock.com