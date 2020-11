Dow Jones eröffnet US-Wahl-Woche mit Aufschlag

Bei 26.691,28 Punkten ist der Dow Jones um 0,72 Prozent höher in die neue Handelswoche gestartet.

Allerdings dürfte das Aufwärtspotenzial vor dem Ergebnis der US-Wahl in dieser Woche begrenzt sein, denn es gibt eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren. Lediglich ein eindeutiges Wahlergebnis dürfte für Erleichterung sorgen - sofern US-Präsident Donald Trump dieses auch anerkennt. Bei einem knappen Wahlausgang drohten dagegen Tage der Ungewissheit, so ein Teilnehmer.

Rekord-Coronainfektionen

Daneben bleibt die weiter steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen das bestimmende Thema. In den USA waren diese in den vergangenen Tagen auf neue Rekordwerte geklettert. Zudem verhängen immer mehr Länder, vor allem in Europa, erneute Lockdowns, was sich negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken dürfte.

US-Wirtschaftsdaten auf Agenda

Für Bewegung könnten auch die nach der Startglocke anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Dabei dürfte vor allem der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Oktober im Fokus stehen. Hier wird ein leichter Anstieg gegenüber dem Vormonat erwartet. Dazu kommen die Bauausgaben für September und der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe Oktober in zweiter Lesung.

