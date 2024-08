Unternehmencsanleihe

Die TAG Immobilien AG hat eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren, wird mit einem Coupon von 4,25 Prozent jährlich verzinst und sei institutionellen Investoren unter dem in der letzten Woche veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG Immobilien zum Kauf angeboten worden, wie der Konzern mitteilte. Die Emission sei in der Spitze nahezu 5-fach überzeichnet gewesen. Die Erlöse will der Konzern zum einen für weiteres Wachstum der polnischen Vermietungsbestände einsetzen und zum anderen eventuell für künftige Refinanzierungen verwenden.

Im XETRA-Handel am Donnerstag verliert die Aktie von TAG Immobilien zeitweise 1,13 Prozent auf 14,91 Euro, nachdem sie anfangs noch leicht gestiegen war.

FRANKFURT (Dow Jones)