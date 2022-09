Neuer Tesla Model Y mit Hinterradantrieb - in Deutschland teurer

Aktien in diesem Artikel Tesla 269,50 EUR

-0,74% Charts

News

Analysen

• Model Y Basis-Version soll ab Ende 2022 ausgeliefert werden• Preisgestaltung in Europa unterschiedlich• Preisanomalie beim Model Y Long Range

Der SUV-Crossover Model Y aus dem Hause Tesla ist weiterhin ein weltweiter Verkaufsschlager.

Nun kann die neue Basis-Version in Europa bestellt werden. Die Fahrzeuge mit Hinterrad-Antrieb und kleinerem Akku werden vorerst ausschließlich in der Gigafactory in Shanghai gebaut und sollen ab Ende dieses Jahres ausgeliefert werden.

Unterschiedliche Preise in Europa

Auffallend ist jedoch die unterschiedliche Preisgestaltung in den einzelnen Ländern: In Deutschland ist der kleinste Model Y mit dem inoffiziellen Beinamen RWD deutlich teurer als in den anderen europäischen Staaten.

Im Tesla-Konfigurator kostet der Model Y mit Hinterrad-Antrieb in Deutschland 53.990 Euro, wobei der Hersteller-Anteil des deutschen Umweltbonus von 2.975 Euro bereits eingerechnet ist. Im Vergleich dazu ist der kleinste Model Y laut Teslamag in Frankreich und den Niederlanden mit 49.990 Euro am günstigsten. In Dänemark ist das Einsteigermodell mit umgerechnet 60.500 Euro am teuersten, was vermutlich auf die hohe Besteuerung von Neuwagen zurückzuführen ist.

Preisvergleich der Tesla Modelle

Der Preis-Abstand zu den größeren Model Y mit Allrad-Antrieb und Dualmotor ist damit in Deutschland denkbar gering: Der Model Y Long Range, der auch in der brandenburgischen Gigafactory produziert wird, kostet im Konfigurator derzeit gerade einmal 3.000 Euro mehr (56.990 Euro), der Model Y Performance 65.450 Euro.

Im Gegensatz hierzu kostet die Basisvariante des Model 3 in Deutschland weniger: Sie beläuft sich im Konfigurator auf 49.990 Euro. Der Model 3 Long Range mit 59.490 Euro hingegen ist 3.000 Euro teurer, verglichen mit dem Long Range Modell aus der Y Serie, - eine laut Teslamag in Europa einzigartige Anomalie in der Preisgestaltung. Dies könnte auf eine baldige Preiserhöhung beim mittleren Model Y hindeuten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com, Tesla