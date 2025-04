Untersuchung

Die Trump-Regierung hat eine Untersuchung für mögliche Zölle auf kritische Mineralien, Seltene Erden und die Produkte, in denen sie zum Einsatz kommen, wie Batterien und Unterhaltungselektronik, eingeleitet.

In der Untersuchung gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962 werden die Metalle und Mineralien als wesentlich für die nationale Sicherheit eingestuft und der Handelsminister angewiesen, zu untersuchen, wie sie in größeren Mengen im Inland beschafft werden können. Trump hat erklärt, dass er Zölle auf diese Metalle und Mineralien in Betracht ziehen würde. Bislang sind viele Mineralien und Metalle von den reziproken Zöllen der US-Regierung ausgenommen.

Dow Jones Newswires