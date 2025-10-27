DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,92 +7,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.745 +1,3%Euro1,1623 ±-0,0%Öl65,96 +0,4%Gold4.070 -0,2%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 27. Oktober

27.10.25 07:50 Uhr

(NEU: Prognosen Ifo-Geschäftsklimaindex, Geldmenge M3)

===

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober

PROGNOSE: 87,9

zuvor: 87,7

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 85,6

zuvor: 85,7

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 90,0

zuvor: 89,7

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September

Geldmenge M3

PROGNOSE: +2,8% gg Vj

zuvor: +2,9% gg Vj

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Keynote zu "Board of the Future"

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +2,9% gg Vm

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum,

Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige

Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD,

USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 02:51 ET (06:51 GMT)