UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 8. Dezember

(NEU: Prognose für DE/Produktion im Produzierenden Gewerbe Oktober)

===

*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

Wer­bung Wer­bung

07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK)

07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz)

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember

*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation of money:

Wer­bung Wer­bung

technological disruption and the future of financial services"

*** - CN/Außenhandel November

Handelsbilanz

PROGNOSE: +102,5 Mrd USD

zuvor: + 90,07 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +3,4% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +2,5% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vj

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

Wer­bung Wer­bung

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 01:40 ET (06:40 GMT)