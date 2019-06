US-Aktien günstig kaufen: So handeln Sie Apple & Co. zum Sparpreis

-- In eigener Sache --

Schon gewusst? Kunden mit finanzen.net Brokerage-Depot zahlen beim Kauf von Dow Jones-Aktien wie Apple, Microsoft, Intel, IBM oder Cisco überhaupt keine Order­provision* mehr. Noch kein finanzen.net Brokerage-Depot? Dann hier informieren!



Das Angebot im Überblick

0,00 € Orderprovision * pro Trade für alle Kauforders ab einem Order­volumen von 1.500 €,

pro Trade für alle Kauforders ab einem Order­volumen von 1.500 €, gültig für alle Dow Jones Ind.-Aktien, z. B. Apple, McDonald’s, Nike, Visa oder Cisco (vollständige Dow Jones-Liste)

z. B. Apple, McDonald’s, Nike, Visa oder Cisco (vollständige Dow Jones-Liste) im außerbörslichen Direkthandel über den Handels­partner Baader Bank

im Aktionszeitraum bis 30.09.2019.

Beim Kauf fällt somit lediglich eine pauschalierte Handels­platz­gebühr von 2,00 € an.

Alle Infos zu dieser Aktion finden Sie auch hier.

Noch kein Depot bei finanzen.net Brokerage? Dann eröffnen Sie jetzt Ihr kostenloses Depot und sparen Sie künftig bei Ihren Orders bares Geld!

⯈ Hier informieren und kostenloses Depot eröffnen!

Angebotsbedingungen:

* Die Aktion gilt vom 01.04.2019 - 30.09.2019 für Käufe im außer­börslichen Direkt- und Limit­handel mit Baader Bank für 0,00 € zzgl. pauschalierte Handelsplatz­­gebühr i. H. v 2,00 €, Gesamtpreis 2,00 €, für Ordergrößen ab 1.500 €. Käufe über Börsen (z. B. über Frankfurt Zertifikate, Stuttgart/Euwax) sowie Käufe kleiner 1.500 € Ordervolumen werden gemäß entsprechendem Preis­­verzeichnis abgerechnet. Die onvista bank verzichtet im Rahmen dieser Aktion auf die sonst gemäß Preis- und Leistungs­­verzeichnis zu entrichtenden Order­provisionen und erhält dafür von dem Aktionspartner eine Zahlung (s. für weitere Informationen dazu auf Seite 3 in der Informationsschrift "Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen im Finanz­­kommission­­geschäft einschließlich Widerrufs­belehrung" unter der Überschrift "FreeBuy-/ Free Trade-Aktionen/ Flat-Fee-Aktionen"). Die Baader Bank und die onvista bank behalten sich das Recht vor, die Aktion jederzeit vorzeitig zu beenden oder inhaltlich zu ändern. Die für den Handel per Telefon anfallenden Gebühren sowie etwaige Fremdspesen oder pauschalierte Handelsplatz­­gebühren (gem. Preis­verzeichnis) sind von der Order­gebühren­­befreiung ausgenommen. Die für den Handel per Telefon anfallenden Gebühren sowie etwaige Fremdspesen oder Handels­platz­­gebühren bleiben von der Aktion unberührt und werden gemäß Preis­­verzeichnis abgerechnet. Der vorstehende Satz gilt ebenso für Verkäufe.



Bitte beachten Sie: Dies ist eine gemeinsame Werbeaktion der onvista bank und der Baader Bank.

Bildquellen: finanzen-broker.net