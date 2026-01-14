DAX25.291 -0,5%Est506.018 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,84 -0,1%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.457 -0,4%Euro1,1653 +0,1%Öl65,99 +0,8%Gold4.636 +1,1%
US-Erzeugerpreise deuten auf höheren Preisdruck im November hin

14.01.26 14:50 Uhr

DOW JONES--Der Preisdruck auf der Erzeugerebene in den USA hat im November zugenommen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Produzentenpreise um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 3,0 (Vormonat: 2,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie stagnierten gegenüber dem Vormonat und erhöhten sich auf Jahressicht um 3,0 Prozent. Ökonomen hatten einen monatlichen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert.

Im Oktober waren die Erzeugerpreise in der Gesamrate um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. In der Kernrate erhöhten sich die Preise um 0,3 Prozent. Volkswirte hatten Raten von 0,1 und 0,2 Prozent erwartet.

Die Erzeugerpreise geben einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

