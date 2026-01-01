DAX24.498 +0,8%Est505.943 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,76 -2,5%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.350 -1,9%Euro1,1906 -0,5%Öl70,52 -0,5%Gold5.003 -7,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Apple 865985 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
ASTA Energy-Aktie überzeugt beim Börsengang - Siemens Energy als Ankeraktionär ASTA Energy-Aktie überzeugt beim Börsengang - Siemens Energy als Ankeraktionär
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe? Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Erzeugerpreise steigen im Dezember stärker als erwartet

30.01.26 14:37 Uhr

DOW JONES--Die US-Erzeugerpreise sind im Dezember stärker gestiegen als erwartet. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Produzentenpreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 3,0 (Vormonat: 3,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten nur einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Wer­bung

Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie kletterten um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat und erhöhten sich auf Jahressicht um 3,3 (3,0) Prozent. Ökonomen hatten lediglich einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Die Erzeugerpreise geben einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 08:38 ET (13:38 GMT)