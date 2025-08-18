US-Erzeugerpreise steigen im Juli viel stärker als erwartet

DOW JONES--Der Preisdruck auf der Produzentenebene in den USA hat im Juli weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Wie das Bureau of Labor Services (BLS) mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Preisanstieg von nur 0,2 Prozent prognostiziert. Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie kletterten ebenfalls um 0,9 Prozent. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 08:33 ET (12:33 GMT)