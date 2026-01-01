DAX25.322 +0,1%Est506.048 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,98 -2,1%Nas23.640 +0,7%Bitcoin82.989 -0,4%Euro1,1602 -0,4%Öl63,62 -2,7%Gold4.609 -0,4%
US-Importpreise steigen moderat - Datenlücke nach Shutdown

15.01.26 14:53 Uhr

DOW JONES--Die US-Importpreise sind im Zweimonatszeitraum von September bis November um 0,4 Prozent gestiegen. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, lag das Preisniveau für Importgüter damit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 Prozent höher. Auch bei den US-Exportpreisen war eine Steigerung zu verzeichnen, die Preise erhöhten sich zwischen September und November um 0,5 Prozent.

Das BLS konnte aufgrund der Haushaltssperre für den Monat Oktober keine Umfragedaten erheben. In der Zeit vom 1. Oktober bis zum 12. November waren die US-Bundesbehörden entweder komplett geschlossen oder arbeiteten nur mit einer stark reduzierten Personalbesetzung.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 08:54 ET (13:54 GMT)