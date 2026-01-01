DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,12 -1,1%Nas23.666 +0,8%Bitcoin83.119 -0,2%Euro1,1614 -0,3%Öl63,62 -2,7%Gold4.618 -0,2%
Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt 0,73 Prozent

15.01.26 18:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.471,0 PKT 39,6 PKT 0,73%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fester aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss 0,73 Prozent höher bei 5.471,02 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es überwiegend höhere Indizes zu sehen. Im Verlauf stützte vor allem eine positive Tendenz an der Wall Street nach überraschend starken US-Konjunkturnachrichten. In dem aktuell hohen Kursniveau ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten aber bereits sehr viel Positives eskomptiert.

Europaweit ging es mit den Technologiewerten am deutlichsten nach oben. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) übertraf mit ihren Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem starken Gewinnwachstum die Erwartungen und sorgte damit für gute Stimmung im Techbereich. Zudem erwartet der weltweit führende Auftragsfertiger von Chips 2026 hohe Investitionen und zeigte sich auch optimistisch für das erste Quartal. In Wien verteuerten sich die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S um drei Prozent.

Die OMV rückte mit ihrem präsentierten Quartalszwischenbericht ins Blickfeld der Akteure. Der Energiekonzern hat im vierten Quartal 2025 seine Öl- und Gasproduktion weiter gedrosselt: Die Förderung sank laut Trading Update im Schnitt auf 300.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, nach 304.000 Barrel im Vorquartal. Für das Schlussquartal erwartet der Konzern zudem nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Wertanpassungen von insgesamt rund 0,7 Milliarden Euro vor Steuern. Die Quartalszahlen werden am 4. Februar veröffentlicht. Die OMV-Titel reagierten mit minus 1,4 Prozent.

Bei den schwergewichteten Banken ging es in Wien einheitlich nach oben. Die Titel der Erste Group verteuerten sich um ein Prozent. BAWAG-Aktionäre konnten ein Plus von 2,3 Prozent verbuchen, während sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 0,7 Prozent erhöhten.

Erneut gesucht präsentierte sich die Polytec-Aktie mit plus 5,3 Prozent. Damit liegen die Papiere des Automobilzulieferers seit dem Jahresauftakt schon fast 20 Prozent im Plus. Die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters SBO gewannen am Berichtstag 3,4 Prozent und weisen seit dem Jahresbeginn ein Plus von fast 24 Prozent auf. Damit sind sie bis dato der Spitzenwert heuer im prime market-Segment der Wiener Börse.

Aufwärts ging es mit den Aktienkursen der Versicherungskonzerne. Die Titel der Vienna Insurance stärkten sich am Donnerstag um satte 3,7 Prozent. UNIQA-Papiere befestigten sich um 0,9 Prozent./ste/sto/APA/nas

