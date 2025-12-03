DAX23.707 ±-0,0%Est505.696 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +2,0%Nas23.398 -0,1%Bitcoin79.557 +1,2%Euro1,1663 +0,3%Öl62,93 +0,9%Gold4.214 +0,2%
US-Industrieproduktion im November gestiegen

03.12.25 15:44 Uhr

DOW JONES--Die Industrie in den USA hat im November ihre Produktion hochgefahren. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten genau diese Entwicklung prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung verharrte mit 75,9 Prozent auf dem Vormonatsniveau. Hier waren Ökonomen von 77,3 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 75,9 (vorläufig: 77,4) Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion war im vorangegangen Monat um 0,3 (vorläufig: +0,1) Prozent gesunken. Im Jahresvergleich wurde im November 1,6 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein unveränderter Wert ermittelt nach plus 0,1 Prozent. Die Jahresrate lag bei plus 1,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/DJN/voi/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 09:44 ET (14:44 GMT)