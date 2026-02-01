DAX24.998 +1,1%Est506.055 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 -0,1%Nas23.252 +1,0%Bitcoin58.323 -2,2%Euro1,1893 +0,7%Öl68,89 +1,2%Gold5.070 +2,2%
US-Ministerium warnt vor Schifffahrt durch Straße von Hormus

09.02.26 17:23 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Verkehrsministerium warnt amerikanische Handelsschiffe vor Risiken bei Durchfahrten durch die Straße von Hormus und den Golf von Oman. Iranische Streitkräfte hätten erst Anfang des Monats versucht, mit kleinen Booten und Hubschraubern Handelsschiffe in iranischen Hoheitsgewässern zu entern, teilte das Ministerium mit. Bereits seit längerem seien kommerzielle Schiffe dem Risiko ausgesetzt, von iranischen Sicherheitskräften "angehalten, befragt, geentert, festgesetzt oder beschlagnahmt" zu werden, hieß es weiter.

Sollten US-amerikanische Handelsschiffe dennoch das Gewässer passieren, so empfiehlt das Ministerium, eine Durchfahrt nahe der Hoheitsgewässer des Omans zu fahren und möglichst weit weg vom iranischen Territorialgewässer entfernt zu bleiben. Die Warnung gilt bis Anfang August.

Die sogenannte Straße von Hormus ist eine Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Sie gilt als eine der wichtigsten Seefahrtrouten weltweit. Laut der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurden 2023 fast 30 Prozent des weltweiten verschifften Öls durch die Meerenge transportiert. Der größte Teil ging nach China, Indien und in andere asiatische Länder. Auch etwa 20 Prozent des weltweiten Flüssiggashandels läuft durch die Passage.

Es gibt keine zentrale Kontrollbehörde wie etwa am Suezkanal in Ägypten. Die Tanker fahren durch Hoheitsgewässer des Iran und des Oman./ngu/DP/jha