DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.883 -0,3%Euro1,1780 +0,1%Öl67,61 +0,2%Gold3.682 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026? Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

US-Präsident Trump kommt zu Staatsbesuch nach Großbritannien

16.09.25 05:49 Uhr

LONDON/WINDSOR (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania werden an diesem Dienstag zum Beginn ihres mehrtägigen Staatsbesuchs in Großbritannien erwartet. Wie der Palast mitteilte, soll das Paar am Mittwoch nach Windsor reisen, wo sie von König Charles III. und Königin Camilla sowie dem Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate mit militärischen Ehren empfangen werden.

Wer­bung

Den Tag werden sie auf dem weitläufigen Gelände von Schloss Windsor verbringen. Sowohl in London als auch in Windsor wird mit Demonstrationen gerechnet. Geplant sind unter anderem eine Kutschprozession, ein Besuch des Grabs Elizabeths II., eine Militärzeremonie mit Überflug von Militärflugzeugen sowie ein Staatsbankett.

Trump schreibt Geschichte

Am Donnerstag trifft Trump den britischen Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers. Geplant ist dort außer bilateralen Gesprächen auch ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern, bevor die beiden Politiker eine gemeinsame Pressekonferenz geben.

Trump gilt als großer Verehrer des britischen Königshauses und dessen prunkvollem Zeremoniell. Trump schreibt mit dem Besuch Geschichte: Er ist der erste US-Präsident, der zweimal zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien eingeladen wurde. Bereits 2019 hatte er die Gastfreundschaft der Royals in Anspruch genommen. Damals wurde er noch von Queen Elizabeth II. empfangen./cmy/DP/stw