US-Produktivität wächst im 4. Quartal um 2,8 Prozent

05.03.26 14:47 Uhr

DOW JONES--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im vierten Quartal nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 2,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal und damit stärker als erwartet gewachsen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von nur 1,8 Prozent gerechnet. Für das dritte Quartal wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 5,2 (vorläufig: 4,9) Prozent gemeldet.

Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, stiegen die Lohnstückkosten im Berichtszeitraum um 2,8 Prozent, während für das Vorquartal ein revidierter Rückgang um revidiert 1,8 (vorläufig: minus 1,9) Prozent gemeldet wurde. Volkswirte hatten für das vierte Quartal einen Anstieg um 2,0 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 08:47 ET (13:47 GMT)