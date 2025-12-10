DAX24.082 -0,3%Est505.704 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,1%Nas23.465 -0,5%Bitcoin79.028 -0,9%Euro1,1645 +0,1%Öl61,47 -1,1%Gold4.195 -0,3%
US-Rohöllagerbestände sinken etwas stärker als erwartet

10.12.25 16:47 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 5. Dezember 2025 etwas stärker als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) gegenüber der Vorwoche um 1,812 Millionen Barrel. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,6 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 6,397 Millionen Barrel zu. Analysten hatten einen Zuwachs von nur 2,0 Millionen vorhergesagt, nachdem die Vorräte bereits in der vorangegangenen Woche um 4,5 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,9 Millionen Barrel pro Tag in etwa so hoch wie in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.

December 10, 2025 10:48 ET (15:48 GMT)